Arend Jan Boekestijn is wat er tevoorschijn komt wanneer je het fat suit van Ton Elias open ritst: een brallerig residu dat van toeten noch blazen weet maar wel altijd vooraan staat bij het opinie-buffet. De laatste keer dat AJB iets nieuwswaardigs zei, kostte het zijn kamerlidmaatschap voor de vvd maar daarna werden we alsnog voor eeuwig aan hem uitgehuwelijkt via radio en televisie. Aad weet namelijk preciés wie je moet kietelen, wie je moet onderschijten en welk soft-ironisch toontje je in je stem moet leggen om de status quo lekker tegen de huig te voelen kietelen tijdens het zuigen. En dat is PRECIES wat je in deze tweet ziet, waarin hij de "vrijheid van meningsuiting" aanroept om de vrijheid van meningsuiting in te willen perken. Dan ben je dus gewoon, we zeggen het maar zo simpel mogelijk, een domme lul.

Natuurlijk, de vrijheid van meningsuiting wordt voor de meeste Opinions for Hire een lastig principe om te verdedigen als je het concept toe moet passen op een clownsshow als Ongehoord Nieuws, want die maken het je echt niet makkelijk. Met een kleinere rolodex dan Op1 circuleren daar vaste gasten die dagelijks een karrenvracht quatsch uiten, die allemaal onweersproken uit de treurbuis geperst wordt. Een beetje zoals bij iedere andere talkshow van de NPO die zich vermomt als nieuws- en actualiteitenprogramma. Je zou bijna denken dat ze bij ON al helemaal door het omroepsysteem zijn ingekapseld.

Maar omdat het geen VARA of VPRO heet moet het kapot? Dacht het niet. Ongehoord Nederland voldoet aan precies dezelfde eisen als een BNN, een PowNed of dat "vrolijk rechtse" spreekbuisje van het partijkartel. Genoeg leden, plannetje gemaakt en geaccepteerd door de PvdA/D66 Kulturkammer onder de hoogste systeemplafonds van de communistische kolossen op het Mediapark - ze voldoen aan dezelfde eisen als Omroep Zwart om tot het bestel toe te mogen treden, en die lijken vooralsnog te lui om überhaupt iets te produceren. ON maakt tenminste wat.

Maar ja, die nodigen vervolgens Filip de Winter uit die het woord "omvolking" gebruikt en dan moet Arend Jan de Aardworm zijn verdienmodelletje weer profileren door een censuurwens als retorische vraag te verpakken. Van types als Boekie zouden de De Winters van deze wereld helemaal niet vrij mogen spreken op de NPO, die mogen alléén op de NPO als ze bij de gevestigde kliek aanschuiven, gepareerd door vijf tegenstanders (waarvan twee presentatoren van het programma) zodat de veilige slotconclusie kan worden getrokken dat hij een extremist is, en dus fout, en als zodanig goed aan het publiek moet worden gepresenteerd. Het vieze twietje van Aad doet allemaal heel erg denken aan Alexander Pechtold die bij Pauw en Witteman aan PVV-stemmers ging uitleggen dat zíj het niet snappen. Het verschil is: na jarenlang de andere kant onder te schijten, is die andere kant nu gewoon z'n eigen omroep begonnen. Jammer joh!

En dan zie je dat types als Aad (en Ebbinge en Laroes en Schnabbelpenninck en noem die opiniecommunisten allemaal maar op) helemaal niet kunnen wennen aan een NPO zonder de subtiele censuur die nodig is om alles terug te brengen tot hún wereldbeeld. Dezelfde moraalpaniek als bij Musk die Twitter koopt. Je moet Ongehoord Nieuws/Nederland niet willen verbieden. Je zou er wat tegenover moeten zetten. Maar ja het is opportunistischer voor Boekies verdienmodel om voor een verbod te pleiten - via de subtiele retoriek van de retorische vraag. Het verkoopsucces van de opiniehandel van Boekestijn is namelijk dat zijn afzetmarkt in een (media)land ligt waar mensen de verantwoordelijkheid van vrijheid helemaal niet aan kunnen. Pleiten voor inperking is veiliger dan vechten voor je overtuigingen. Er is, kortom, maar één oplossing mogelijk: de hele Publieke Omroep afschaffen. Dan heb je pas een level playing field!