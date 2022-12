Zooo, en dan pakken we de afstandsbediening weer terug en knippen we die halfgare woonprogramma's met die moetborts en teringlijerkamp-interieurtjes keihard weg, want er is weer VOETBAL. De Argentijnen en Kroaten come wel an end, en daarom eten we nu oranjepizza, oranjeburgers en oranjechips voor half geld. Noem ons maar verliezers - weejooo. Wedstrijd gaat niet spannend worden, want net als tegen Nederland is ook deze pot verkocht dus u kunt ondertussen prima dit Volkskrant-artikel lezen over VOETBALVERBETERINGS, waarvan we de tijdstraffen nog de beste suggestie vinden. Gewoon hup, direct naar de kant na een doodschop, opzettelijke handsbal, grote bek tegen de scheids, bal naar de bank trappen en/of een gemene grap over Joep Schreuder. En dan niet een lullige drie minuten, maar meteen een kwartier op het strafbankje. Andere suggestie: direct rood voor het maken van een hartje met de handen naar de camera. Enfin, en dan nu sport. LIVESTREAM.

1-0 Messi 34' (penalty)

2-0 Alvarez 39'

3-0 Alvarez 70'

WIN. Voor de zesde keer in de finale

Okee, we zijn voor Argentinië