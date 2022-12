Het is normaal dat je na het kerstdiner ziek wordt.

Gerechten die net even te lang buiten de koelkast hebben gestaan omdat er geen ruimte meer was.

En het is niet het vlees of vis die je ziek maakt maar de rijst die urenlang half warm op het aanrecht heeft gestaan waar je ziek van wordt.

Plus dat niet iedereen tegen kruidig eten kan waardoor de darmen op hol slaan.

En wat over is van Eerste Kerstdag wordt op Tweede Kerstdag nog een keer geserveerd of meegegeven in plastic bakjes die de hele rit naar huis op de achterbank staan want weggooien is zonde waardoor het weer een hele tijd buiten de koelkast staat.

Kerst, daar bouw je weerstand mee op.