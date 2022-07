Ja hoor eens even, wat willen we nou? De afgelopen 17 jaar van de 123 jaar lange carriere van Freek de Jonge is Freek de Jonge niet één keer grappig geweest, inclusief veel te lege zalen. Wel zat Freek de Jonge in alle talkshows op zowel radio* als tv* om Nederland te vertellen wat goed is en wat slecht is. Dat komt natuurlijk omdat hij zoon is van een dominee, net als Rutger Bregman, en dominees worden betaald om het volk te vertellen wat goed is en wat niet. Freek de Jonge en Rutger Bregman niet, maarja, ze doen het toch. Hoe dan ook, vandaag de dag des heeren donderdag 7 juli 2022 maakte Freek de Jonge (178) eindelijk weer eens een goede grap. Op Twitter. En het was nog een kwetsende grap ook. Dus ja, dan weet je het wel. Heel twitter WOEST. Wat Freek de Jonge niet wist, maar u wel, is dat twitter bomvol zit met types die de hele dag foto's van hun tweeling en/of hun dooie hond online zetten, arbeidsongeschikte wappies, '''journalisten''', Samantha, Richard, Raisa, en zo nog 300.000 stikvervelende en volstrekt hinderlijke koortsige egootjes, baggerkijkende lapzwansen, aarsstaarders, bedilzuchtige kanselparels, serviele halftammen, brabbelende epigonen, akolieken en natuurlijk sportliefhebbers. Die zijn samen allemaal heel erg goed in precies 1 ding: moralistisch jammeren. Met de vuistjes maaien, stampvoeten en timelines vol cliché emokots gooien als iemand een kwetsende grap maakt. Ja lieve mensen, in elke twitteraars schuilt een Freek de Jonge of Rutger Bregman. Enfin, hieronder de grap van Freek de Jonge. Wij zijn even wat oudejaarsconferences uit 1978 terugkijken. Met Seth Gaaikema ofzo.