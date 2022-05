Allereerst een RCA. immers dit is een probleem situatie. www.bmc.com/blogs/root-cause-analysis.... Daarna natuurlijk een RFC want we willen dit mitigeren. Maar dan eerst een intake inplannen met de indiener van de case. Na de intake moeten we een PvA opstellen die we laten reviewen en daarna aanbieden. Als het PvA is goedgekeurd dan moeten we resources beschikbaar stellen en dat invullen binnen de planning. De planning moeten we aanbieden aan het operationeel management die daarna de beschikbare FTE gaat toewijzen. Daar moet natuurlijk een urenverantwoording tegenover staan en dus moeten de diverse posten aangemaakt worden waarop de uren geschreven kunnen worden. Dat moet natuurlijk ook weer een fiat krijgen vanuit financieel beheer en natuurlijk moeten de resources effectief toegewezen worden aan de case. Er moet een opleidingstraject opgestart worden om juist in deze case de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen en HR start een wervingstraject voor mensen met affiniteit binnen het OV. Met 10 jaar ervaring en minimaal WO. Start salaris 10 Euro bruto per uur.

We leven in een gekkenhuis.