Kennis kreeg van mij onderstaande brief.

Datum: 15 juni 2022

Geachte bewoner,

xxxxxxxx plaatst dit jaar rookmelders in alle huurwoningen waar nog geen rookmelders van ons aanwezig zijn. Ook in uw woning plaatsen wij één of meerdere rookmelders. In

deze brief leest u hier meer over.

Waarom worden niet alle rookmelders voor 1 juli geplaatst?

Vanaf 1 juli is het verplicht dat in alle woningen van woningcorporaties rookmelders hangen. xxxxxxx is al een tijd met de voorbereidingen hiervoor bezig. Door omstandigheden, waaronder de levertijd van de juiste kwaliteit rookmelders, duurt het langer dan gepland. Wij doen er alles aan om alle rookmelders dit jaar te plaatsen.