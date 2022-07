Een brandmelder reageert op de verhoging van de temperatuur. Die worden bijvoorbeeld in keukens toegepast waar de kans op damp of walm te groot is voor een valse melding. De sensor meet de temperatuur aan het plafond en als die te snel stijgt en/of te hoog is, dan gaat het alarm af.

Een rookmelder reageert op rookdeeltjes en gaat af als je nog kunt wegkomen. Als je op de slaapkamer een brandmelder zou installeren, dan werd je niet eens meer wakker want dan was je al lang door de giftige dampen overleden.

Het is goed dat er een verplichting komt voor rookmelders. Met name de huurhuizen hebben die nodig omdat die huizen an sich al niet heel veilig zijn (klein, volgestouwd) en de eigenaar hier nu voor verantwoordelijk is en er gehandhaafd kan worden.

Je doet jezelf tekort als je niet een paar rookmelders én een CO-melder ophangt. Jammer dat dit in Nederland dan toch weer verplicht moet worden maar aan de andere kant goed dat de overheid zich over de domme mensen ontfermt.