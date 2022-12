Toch gênant dat ze al een jaar aanklooien met hun wanhoopskabinet Rotzooi IV en nog steeds niet weten wie de leiding voert over het ministerie van Buitenlandershaat en Racisme. Het is officieel Wopke Hoekstra die zijn naam op de deur plakte en braaf opdaagt voor fotomomentjes met Zelensky, maar het is officieus net zo goed Sigrid Kaag die van stal wordt gehaald als de vraagstukken gevoeliger worden. Zoals het rechtzetten van de falende organisatie van het excuus voor het slavernijverleden waarvoor zij komende tijd eerst een Catshuissessie leidt en vervolgens naar Suriname vliegt om de ontstane diplomatieke rimpels glad te strijken. Sigrid die Wopke's lastige taakjes opknapt. "Binnen de vvd klinkt kritiek. Daar wordt gesteld dat het niet de eerste keer is dat de CDA-minister wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid." Pijnlijk, maar de onvrede binnen de coalitie is niet verrassend voor een regering die nog geen dag zonder interne strubbelingen is doorgekomen. Is het niet het CDA dat de stikstofplannen ondermijnt, dan is het wel vvd's asielworsteling of de unanieme onvrede over D66. Dit hele kabinet wordt alleen nog bij elkaar gehouden door een gedeelde angst voor de peilingen waarin de coalitiepartners diep in het rood staan. Een bestuurlijke puinzooi waarbij het nu lijkt dat de incompetentie van Wopke moet worden verhuld door de diplomatieke ervaring van Sigrid. Kan in dit politieke spiegelpaleis waar niets is wat het lijkt de echte minister van Buitenlandse Zaken opstaan?