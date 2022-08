Dat weten we niet, of Omtzigt al een naam heeft gedeponeerd.... dat zou de KvK moeten weten als je daar inlichtingen opvraagt.... een lijst met kandidaten heeft pas zin als er verkiezingen aankomen en we weten ook niet wie hij al gepolst heeft.

Hoe dan ook, zijn standpunt over het asielvraagstuk en de islam in NL is mij veel te vaag (net als Carolientje van BBB).... dus ik blijf gewoon bij de PVV waar ik al sinds 2006 op stem.