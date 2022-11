En laten we de winst van JA21 niet vergeten.

Wilt u weten waarom? Eventjes 6:54 minuten de tijd nemen om deze reportage te bekijken:

nos.nl/nieuwsuur/video/2452023-het-sp...

Terwijl dit soort volk binnen blijft komen, lees je hier over iemand die vermoedelijk zelf of wiens ouders als asielzoeker vanuit zo’n straatarm land naar het ‘rijke’ Nederland geëmigreerd is en die het normaal lijkt te vinden dat de cultuur van de oorspronkelijke bevolking aan hem moeten worden aangepast:

nos.nl/artikel/2452178-zwarte-pieten-...

In een uitzending op RTL zagen we gisteren de lachende Ghanees Afriyie (hoe zijn vader hier gekomen is, is nergens terug te vinden. Jerry Afriyie kwam hierheen op 11-jarige leeftijd en is in Ghana geboren) op tv die de Nederlandse samenleving als volgt neerzette: “Nederland is kopping, Nederland geeft zich niet zomaar gewonnen. Zeker als het gaat om haar slechte kant”.

Weet wel; dit alles is gefinancierd met gemeenschapsgeld dat via zijn stichtingen al jarenlang op zijn bankrekening terecht komt. De mensen die tegen zijn acties zijn, financieren (indirect) zijn acties. Logisch dat hij breeduit op tv lacht (en zelfs - al dan niet opzettelijk - zout in de wonden wrijft).

Een aantal dagen geleden lazen we over het radicaal- en extreemlinkse Extinct Rebellion dat in Emmen een raadsvergadering verstoorde omwille van het uiterlijk van de pieten, omdat ‘klimaatcrisis en racisme onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden’.

Weet u wat ‘onlosmakelijk’ met elkaar is verbonden? Het grote netwerk van radicaal- en extreemlinks, dat zich uitstrekt tussen KOZP, Extinct Rebellion, ‘pro-Palestina’ en andere actiegroepen, die direct en/of indirect met belastinggeld worden gefinancierd door ‘linkse’ bestuurders (die daarmee hun achterbannen tevreden stellen, waarmee hun herverkiezing verzekerd is).

Aangezien de meerderheid van de Nederlandse bevolking HELEMAAL NIETS van deze groeperingen en hun acties moet hebben, en de VVD zich door Mark R. heeft laten ringeloren, vertaalt die volkswoede zich in deze peilingen.

Nu dus maar hopen dat het stemvee niet aan geheugenverlies lijdt de komende provinciale Statenverkiezingen.