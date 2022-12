Dat zogenaamd door de open deur gehoorde verhaaltje is echt volledig bij elkaar gelogen. "De eerste Aziaat die ik tegenkom sla ik op zijn bek"... Tuurlijk. En dan komt er toevallig een binnen, ga je die dan echt recht op zijn gezicht slaan? Alles om maar zo professioneel mogelijk over te komen?

Volstrekt ongeloofwaardig.

Zelfs als er op dat hele ministerie 1 iemand zou werken die net zo racistisch is als Bij1, dan zou die dat nooit zo laten blijken. Mensen zijn nuchter op het werk heel anders dan straalbezopen op een kkk- of blm- bijeenkomst.

De linksextremistische schrijver van dit opstel zegt zich te baseren op verhaaltjes uit de derde hand. Zonder context, zonder onafhankelijke bevestiging, zonder enige andere vorm van bewijs. Waardeloos dus.

Maar los daarvan. Op een ministerie waar vele duizenden mensen werken zouden een paar mensen zogenaamd foute dingen gezegd hebben. Zelfs als dat zou kloppen (nee) dan zou dat nog niet betekenen dat dat hele ministerie "racistisch" of zelfs "onveilig" zou zijn.

Er zijn echte problemen, en er zijn ingebeelde problemen.

Een echt probleem in NL is dat daders van criminaliteit en grof geweld vaak vrijuit gaan vanwege te weinig blauw, teveel D66-rechters, of om verblijfsvergunningen van daders niet in gevaar te brengen.

Een ingebeeld probleem is dat de hemel op ons hoofd zal vallen als iemand woorden gebruikt zonder Deug66-keurmerk. De wereld heeft zonder die certificering altijd prima gefunctioneerd, zonder op ons hoofd te vallen.

Soms worden mensen echt gepest om hun gewicht; om hun Limburgs accent; om rood, grijs of gebrek aan haar; etc. Dat is walgelijk en laf, maar dat maakt een werkplek nog niet racistisch of onveilig.

Bovendien zijn dezelfde opmerkingen onder familie, vrienden en goede collegae volstrekt onschuldig, zelfs verbindend. Een collega die 4 maanden jonger is dan ik noemt mij graag "hé ouwe", en daar lachen we om.

Context.

Er worden teveel foponderzoeken in elkaar geflanst.

Dit land kampt met chronische personeelstekorten in zorg, onderwijs, bouw, techniek, transport, productie, politie- en hulp- diensten, etc. Allemaal echte banen, die in onze samenleving echt nodig zijn.

En ondertussen geeft de overheid miljarden uit aan als flutonderzoeken vermomde stront.