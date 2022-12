Het jaar 2021 in vertrouwenspersoonsmeldingen in de Tweede Kamer op een rij: Zes keer machtsmisbruik, vijf keer pesten, vijf keer 'niet verbonden voelen' (huh, wat?, red.), drie keer seksuele intimidatie, drie keer intimidatie, twee keer stalken/grensoverschrijdend gedrag, twee keer verbale agressie, twee keer verstoorde werkrelatie, één keer angst, één keer zorgen om verharding en één keer een integriteitskwestie. In totaal 26 meldingen (sommigen vallen in meer dan één categorie) en dat is alleen 2021. Dat is dus nog voorafgaand aan het Gündogan-debacle bij Volt, de Van Dijk-sage bij de PvdA en de afhandeling van de Arib-kronieken door Bergkamp. De hele Kamer en zijn omringende organisatie lijkt gevuld met kontenmeppers, backstabbers, pestkoppen en boos-ego's en dat zijn dan de mensen die constant met een belerend vingertje richting de samenleving wijzen. Waarom is deze vacaturesite nog niet voorzien van een hele grote waarschuwing voor deze onveilige werkplek?