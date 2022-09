This is the CENTRAL SCRUTINIZER...

Vera has just worked herself into an imaginary frenzy during the fade-out of her imaginary song.

She begins to feel depressed now. She knows the end is near. She has realized

at last that imaginary guitar notes and imaginary vocals exist only in the mind

of the imaginer.

And ultimately, who gives a fuck anyway? (laugh)... Excuse me... so who gives a fuck anyway? So she goes back to her ugly little room and quietly dreams her last imaginary guitar solo...

Scenario denken:

Vera Bergkamp voelt haar einde als Kamervoorzitter naderen. Vertrekken door de zij- of achterdeur is 'out of the question'. Hoe houd je dan de eer aan jezelf?

Je laait vanachter de coulissen een niet afgesloten bitchfight op en lokt Arib uit de tent (het artikel in het AD laat zien dat de truc lijkt te gaan werken). Vervolgens kun je aan de kuierlatten trekken met de kulsmoes dat je je terugtrekt als Kamervoorzitter omdat je in de situatie die door toedoen van Arib is ontstaan niet langer kunt functioneren en trekt je terug.

Ver gezocht? We zullen zien...

Zappa - Watermelon in Easter Hay

youtu.be/_3cu8sDa90Y