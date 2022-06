De PvdA betaalde het bureau Bezemer & Schubad, een seksuologe en een 'registermediator', om de integriteit van een mannelijk Kamerlid te onderzoeken op basis van de beweringen van één vrouw die zelfs bij zichzelf als gestoord bekend staat (Cornelia Klaster, zie het blog van Geert Dales over deze Rian van Rijbroek van de #MeToo's), één affairette op grote afstand omdat de vrouw in kwestie in Afrika werkte, en één vrouw die katten vilt om tassen van te maken: Tinkebell. De PvdA kreeg een uitkomst waar ze voor betaalden en kwam geheel toevallig precies één dag na de deadline waarop Gijs van Dijk zijn Kamerzetel terug had kunnen claimen nadat Lilianne Ploumen vertrok. Ploumen, die over het acute vertrek van Van Dijk tegen Tom Staal stond te hakkelen alsof ze zelf ook niet wist wat ze aan het doen was. En dat wist ze waarschijnlijk ook niet:

Wij hebben via/via inzage gehad in de wederklacht die Gijs van Dijk per advocaat bij bureau Bezemheks & Zuurbad heeft ingediend en daar kunnen we kort over zijn: met #MeToo had dit onderzoek verdomd weinig te maken. Van Dijk werd door het trio cupcakes beschuldigd van een stuk of tien randzaken waaronder misbruik van de reiskostenregeling voor Kamerleden (indien waar, frauduleus natuurlijk, maar wat heeft dat met 'machtsmisbruik' of 'seksueel grensoverschrijdend gedrag' te maken?), het delen van naaktfoto's (Dijkpics!), onaardig spreken over andere Kamerleden (jeetje!), het "leiden van dubbellevens" en alcohol- en cokegebruik (jah, zoals half Den Haag). En volgens Tinkebell was Gijs overdadig emotioneel en vaak oneerlijk. Okee, sad. Maar: WAAR IS DE #METOO!?

Kennelijk staan er in de uitkomsten van het onderzoek van B&S (haal die & maar weg) zaken die niet in het voordeel van de PvdA zijn uitgepakt, maar ze hebben van lelijke zus D66 geleerd dat je dan simpelweg een openbaar deel maakt van wat je openbaar wil hebben, en een geheime bijlage met wat je geheim wilt houden. Een geheime bijlage die Gijs van Dijk zelf ook alleen maar even mocht inzien, op dezelfde dag als de openbaarmaking van het openbare deel, maar waar hij geen kopie van kreeg. Daarom vraagt hij nu via zijn advocaat Christiaan Alberdingk Thijm een kopie van die bijlage, een aanpassing van het rapport om een evenwichtiger beeld te scheppen en een kopie van Bureau Bull&Shit waaruit blijkt dat ze überhaupt dit soort onderzoek naar personen mogen doen.

Nou. Volgt u nog? We nemen zelf in ieder geval een vlucht naar voren zoals Tinkebell dat ook deed toen ze Van Dijk betichtte. We denken dat ze - na drie keer ketsen volgens Gijs, volgens haarzelf was het zeven keer - niet kon verkroppen dat ze niet speciaal genoeg was voor 'm, dat ze #MeToo voor haar eigen ego heeft gespannen maar helemaal geen slachtoffer is. Voorts verwijzen we naar Geert Dales, Geert Dales en Geert Dales die alles al (door)zag en tot slot denken we dat Gijs van Dijk bepaald geen Johnny Depp is, maar Tinkebell wel een Amber Heard (luister de Parool-podcast hieronder en vertel ons waar de beschuldigingen ook maar enige grond in feitelijke onderbouwing hebben?). En daarna mag het onderhand wel eens klaar zijn met #MeToo-kwesties die het niet zijn maar wel tot kapotgemaakte "daders" leiden. En Gijs, stop eens met je snikkel in gestoord steken dude. Nadenken voor je neuqt, is het nou echt zo moeilijk? Dat wijf maakt handtassen van dode dieren, COME ON.

😳

De aantijgingen tegen jezelf niet mogen zien? Huhwat?