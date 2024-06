Je zou denken dat ze een toontje lager zingt na haar (verijdelde) karaktermoordaanslag op Gijs van Dijk, maar niets is minder waar. Tinkebell blijft onvermoeibaar speuren naar onrecht, en niet geheel onverwacht laat ze zich daarbij zo min mogelijk afremmen door de werkelijkheid. Want wat lezen we nu weer op Joop.nl:

"Graus had er in de aanloop naar het huwelijk met zijn, inmiddels ex-, vrouw op aangedrongen om op 8 augustus 2014 te trouwen. Dat is niet zomaar een datum. De 8 staat voor de achtste letter van het alfabet: H. H-H staat voor Heil Hitler. En de 14 staat voor 'the fourteen words', een referentie naar twee bekende slogans die hun oorsprong vinden bij David Eden Lane, een van de oprichters van de neofascistische terroristische white supremacist organisatie 'The Order' (ook wel Brüder Schweigen of Silent Brotherhood)."

Moet je luisteren, Tink. Niemand wil het opnemen voor Dion Graus, wij al helemaal niet, maar misschien is het tijd voor wat Ayurveda, een goeie wandeling en een uurtje Headspace.

Of, wacht. Je bent geboren op 10 juni. 10-06. JF. Dat is niet zomaar een datum: sorry voor het happen.