Landbouwbegroting in de Tweede Kamer. Dion Graus wordt bevraagd door SGP'er André Flach over """probleemwolven""" en dan gaat het 20 minuten los want daar heeft de PVV'er wel een mening over. Het Roodkapje-syndroom komt voorbij, het was die boer uit Wapse zijn eigen schuld toen hij door een wolf werd gebeten, ZÓ jaag je trouwens een wolf weg, een boze Caroline van der Plas gooit een dood schaap in de Nationale Vergaderzaal, boer Worst uit Westerveld en Frenkie de Herdershond trekken voorbij én de vraag der vragen: "Waarom mag een wolf geen schaap eten? Mogen mensen dat alleen maar?"