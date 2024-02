Caroline van der Plas @ lientje1967

De Groot vroeg mij niks. Hij stootte mij hard aan en siste mij toe dat ik op DENK leek met filmpjes op X zetten. In tegenstelling tot De Groot, was mijn betoog in filmpje openbaar. Hij gaat buiten 🎤 om, waardoor ik niet kan reageren. Het is puur pestgedrag en dat gebeurt vaker