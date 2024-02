Piet Adema zal in het centrum van belangstelling komen staan, zegt Mark van den Oever van FDF, terwijl hij voor brandende pallets staat. Een verkapt dreigement? @lientje1967 vindt van niet. “We moeten het nu eens hebben over hoe we de problemen van de boeren oplossen.” #Op1 #WNL

Hoe zou het gaan met de onderlinge verhoudingen in de formatie? Nou, SLECHT. Totaalmalloot Mark van den Oever van de FDF loopt dreigende taal uit te slaan over landbouwminister Piet Adema en NSC'er Harm Holman, Caroline van der Plas neemt daar volgens Pieter Omtzigt te weinig afstand van en nu is het bal. Dilan Yesilgöz is ook niet blij met FDF en één en ander is natuurlijk spekje voor het bekje van Timmerfrans. Ironie van dit alles is dat FDF niet eens samenwerkt met BBB. De boze boeren doen dat naar eigen zeggen ("De communicatielijnen zijn opgezet") wel met de PVV, ze zijn in ieder geval op bezoek geweest bij Dion Graus bleek afgelopen week. Zul je altijd zien, klapt de prille formatie omdat BBBLientje zo nodig bij een talkshow moest zitten om een club te verdedigen die niets van haar moet hebben.