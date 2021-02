Anonieme 'Binnenhofbewoners'. Dapper hoor. Er staat in dat stuk niets dat niet in meer of mindere mate geldt voor alle andere 'Binnenhofbewoners', want dit is hoe politiek 'werkt'. Dit is politiek gekonkel van de laagste orde door mensen die zelf al aangeven dat ze niet belangrijk genoeg zijn: "De echte top zal zich hier nooit druk over maken. De top van het kabinet heeft hier geen tijd voor".

.

En wie moeten ze kiezen? Bosma? Die is per definitie kansloos, al moet links al het politiek kapitaal dat ze hebben er voor over de balk smijten. Dan kan de 'Kamervoorzitter in politieke zin een onbelangrijk figuur' zijn, het is uitgesloten dat het een PVV-er mag worden. Ook al is ie geschikt.

.

Dit politiek pootjehaken is als trucje al minstens zo oud als de late Romeinse republiek. Zonde dat Koole dit overduidelijke geval van 'de pot verwijt de ketel' heeft gemist. Die man heeft dertig jaar ervaring en had beter moeten weten dan zich voor het karretje te laten spannen.