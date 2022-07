Column Pieter Klein, 20 mei 2019 (via het topic 'Belastingdienst doet mensen opdelen in hokjes'):

"Toen kwam het hoge woord eruit. De allesoverheersende, indringende vraag die boven de bijeenkomst hing. "Waarom ik? Waarom wij? Het was een jarenlange hel… Ik zie hier alleen maar mensen om me heen met een kleurtje." Exact de vraag die we al wekenlang stellen aan de Belastingdienst. Wat is hier gebeurd? Is er geselecteerd op nationaliteit, tweede nationaliteit, achtergrond? En hoe dan? Nee, nee, nee, bezweert de Belastingdienst.

De directeur Toeslagen herhaalde dat: "Geen selectie." Er was toen wel 'maatschappelijke druk' om 'stevig in te grijpen'. "Het is wel zo dat als je bijvoorbeeld een Bulgaarse gastouder hebt, dan is de kans dat daar veel Bulgaren bij zijn aangesloten groot." Dat speelde ook hier: "Als je ziet welke ouders betrokken zijn, dan zijn dat vaak ouders met dezelfde achtergrond. Maar dat is meer gevolg dan oorzaak.""

Bericht Nieuwsuur, vandaag:

"Nog voordat de toeslagenaffaire halverwege 2019 voor het eerst uitgebreid in het nieuws komt, mailen ambtenaren van de Belastingdienst onderling al over 'het kennelijk selecteren op afkomst' in fraudeonderzoeken."

Ze wisten het. Dondersgoed. Net als iedereen (en het was nog veel erger). Maar op 10 mei 2019 vergaderde de ministerraad over die vervelende Kamerleden Pieter Omtzigt en Helma Lodders.

"Spreker [Mark Rutte, GS] toont weinig begrip voor voor woordvoerders van coalitiefracties die zich in de media trachten te profileren en laat weten in de richting van mevrouw Lodders reeds het belang van eenheid in de coalitie te hebben benadrukt."

Keihard liegen (en de gewillige lakeien van de Volkskrant voor je karretje spannen om te suggereren dat die vervelende vragenstellers alleen maar spoken en complotten zien) en ondertussen klagen over Kamerleden die zich 'profileren in de media'. En de hoofdverantwoordelijke is nog altijd onze minister-president. Hoe dan.

Bonuscitaat 1: 'Niet te nederig'

"Zelfs een bloemenbon zou 'onwenselijk' zijn, en een 'olievlekwerking' hebben. Bovendien had toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes in 2017 gezegd 'niet te nederig' te willen zijn. "Er is geen enkele compensatie uitgekeerd, terwijl overduidelijk niet netjes gehandeld is", staat in een interne notitie uit 2018. En: "Er zou sprake zijn van coulance, maar dat blijkt nergens uit". Pas in juni 2019 erkent de Belastingdienst publiekelijk fout te zitten. Staatssecretaris Snel zegt dat er sprake was van een 'tunnelvisie', maar vertelt niets over de conclusies die intern al lang getrokken waren."

Bonuscitaat 2: Commissie-Van Dam wist nergens van

"Dat al zo vroeg duidelijk was dat de toeslagenaffaire veel breder speelde, kwam niet naar voren tijdens de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK), eind 2020. Volgens Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP), die deel uitmaakte van de commissie, hadden de verhoren heel anders kunnen en ook moeten lopen. "Dit laat zien dat de ondervragingscommissie echt niet alles heeft gekregen. Dat is echt wel kwalijk.""

