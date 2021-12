Iedereen maar klagen en klagen. Rutte is fout, coalitie is fout, allemaal kut. Feit is dat we 1x per 4 jaar een verkiezing hebben. En gebleken is dat het handig is dat een coalitie een meerderheid in de 2e kamer heeft. Dan gaan partijen praten; 1/3 van de kamer kun je al direct af afserveren want te links of te rechts. En dan komt er dit dus uit. Geen verrassing en ongetwijfeld kan het beter en anders, maar zolang Nederland een coalitieland is (en met die vele partijen in de kamer zal dat ook niet snel wijzigen) zal er gezocht worden naar een gemene deler; middenpartijen dus. Ik snap die verontwaardiging gewoon niet.