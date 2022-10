Nou jongens wie had dat nou verwacht??? De vvd ligt overhoop met Eric van der Burg, die een jaar of dertig mocht aanmodderen in de Amsterdamse politiek, zich bezighield met losliggende steentjes van fietspaadjes hier en daar en wat lullige vensters mocht bedenken van de Canon van Amsterdam. Er is een reden dat hij niet al eerder naar de landelijke politiek werd gehaald: hij kan niet zo veel. De dapperste prestatie van Eric van der Burg is de uitspraak 'hoe meer asielzoekers hoe beter' ("als het je niet bevalt, pak een vliegtuig, of rijd met bus 114 de roomblanke provincie in") en uitgerekend die knuppel hebben ze bij de vvd voor de asielbus naar Ter Apel gepleurd als staatssecretaris Welkom Allemaal. Nu hardballen ze bij de vvd eigenlijk alleen op asielzoekers als er verkiezingen aan zitten te komen - voor de rest interesseert het ze geen fuck - maar de SCHEEPSLADINGEN asielzoekers die Van der Burg nu hoogstpersoonlijk een Miele + waspoeder overhandigt aan onze grensovergangen gaat ze zelfs bij de vvd wat te ver, want dan komen ze in de knup met de beeldvorming. En dus is er mot over de dwangwet, die Nederlandse gemeenten VERPLICHT asielzoekers op te vangen. Die dwangwet zorgt ervoor dat Eric van der Burg iedere avond pontificaal voor de spiegel met zichzelf staat te ravotten en ook D66'ers worden er hartstikke opgewonden van, maar er zijn vvd'ers die wat minder plezier beleven aan de dramatische toestanden in Ter Apel. "Om zijn eigen partij tegemoet te komen, heeft Van der Burg het wetsvoorstel inmiddels omgedoopt tot 'spreidingswet'. Maar inhoudelijk wil hij geen verdere concessies doen. Bij overleggen over de kwestie lopen de gemoederen de afgelopen dagen hoog op. 'De staatssecretaris is er wel klaar mee', aldus bronnen rond Van der Burg." Nou jaaaaaaaa vvd'ers wie zag dat nou aankomen he??????

