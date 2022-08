Ter Apel (2028) Actie film met sterrencast Leonardo DiCaprio en Will Smith.

"Mo (played by Academy Award winner Will Smith) is forced to hand over his family fortune to human traffickers, as he is cast onto rough seas to reach Europe. After a long journey through facing discrimination and anguish, he reaches the safety of the Netherlands. There he must fight to survive the oppression of the racist townsmen and team up with Red Cross worker Timo (portraied by Oscar winner Leonardo DiCaprio) to get himself and the refugee children to safety. As the government turns their backs, and the racist people deny them food and shelter, the only thing they can do is to inspire change in the hearts of their fellow-peoplekind."

... (Spoiler: aan het eind is Will Smith dol gelukkig met een één-kamer appartement in Nieuw West en werkt hij als onderbetaalde stucadoor voor een klusjesman van een malifide huisjesmelker. Hij spaart genoeg om op vakantie te gaan terug naar z'n familie. Met een mooie slot scene buiten de Western Union in Mogadishu.)