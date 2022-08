Oh nee?

Etnische Duitsers die in 1945 aan de verkeerde kant van de Oder-Neisse grens woonden zijn met miljoenen opgejaagd en in veewagons naar West-Duitsland getransporteerd. Over de grootste etnische zuivering van de twintigste eeuw: 10 tot 15 miljoen vluchtelingen en zeker 2 miljoen doden.

Het lijkt erop dat de grootste volksverhuizing van de twintigste eeuw bijna ongemerkt aan Europa voorbij is gegaan. Tien tot vijftien miljoen Duitsers uit het Oosten werden tussen 1945 en 1947 verdreven uit hun land, honderdduizenden vrouwen werden verkracht, en minstens twee miljoen mensen werden vermoord of stierven aan ontberingen tijdens de vlucht. En dat alles om de eenvoudige reden dat ze Duits waren. Dat is tegelijkertijd de reden dat wij er zo weinig vanaf weten. De meeste Europeanen hadden vlak na de oorlog wel iets anders aan hun hoofd dan Duitse vluchtelingen. Er waren genoeg andere vluchtelingen en gedeporteerden die terugkeerden, of erger, niet terugkeerden. Dankzij de Duitsers. Europa lag in puin en moest met vereende krachten weer worden opgebouwd. In Nederland trok bovendien het opstandige Indonesië al snel veel aandacht. Wie had er nu begrip voor Duitsers in 1945?

Al voor de conferentie van Potsdam waren de verdrijvingen in volle gang. Niet alleen in het oosten van Duitsland, maar ook in Tsjechië, Rusland, Roemenië, Hongarije; in alle landen die grote Duitse minderheden hadden. Het oprukkende Rode Leger dreef een stroom van Duitse vluchtelingen voor zich uit. Zij die niet op tijd konden vluchten werden mishandeld, tot dwangarbeid gedwongen, of zonder pardon gedood. Voor de meeste Russische (en niet alleen Russische) soldaten was er na vijf jaar ontberingen, ellende en oorlogspropaganda maar één goede Duitser en dat was een dode Duitser. Ook communistische of joodse Duitsers waren daarop geen uitzondering. Wat van waarde was namen de soldaten mee en daarna werd alles kort en klein geslagen of in brand gestoken.