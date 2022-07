Mooi nieuws voor iedereen die wel graag heel erg boos op iemand wil zijn over corona maar zo langzamerhand een beetje medelijden met Sywert begint te krijgen. Er is nu: Rick Engelkes. Die kreeg 4,3 miljoen euro coronsteun voor een musical over 'Willem van Oranje' (Een kogel in mijn knar/ Van die gemene Baltasaaaaar). Klein detail, vandaag in het Leidsch Dagblad: "De voorstelling is nooit gespeeld of gerepeteerd en het theater waarin de show te zien zou zijn is nooit gebouwd. Ook de omgevingsvergunning ervoor is nog niet rond." U kent stoepparkeerder Rick Engelkes allemaal (tenminste, als u OUD bent) als Dokter Simon van GTST, of anders kent u hem als Rick Engelkes de musicalproducent die 4,3 miljoen euro coronasteun in zijn zak stak voor een niet-bestaande musical. "Aan wie het coronageld precies is betaald, wil het bedrijf van Engelkes niet kwijt. Zelf reageert hij niet op vragen. Bij deze krant bekende insiders menen dat Waterfront de regels voor de coronasteun handig heeft gebruikt om een probleemproject alsnog profijtelijk te maken." Kijk. Dat is ondernemen. Gewoon je kansen pakken. Tip van ons, voor Rick Engelkes: niet naar een voetbalwedstrijd gaan binnenkort.

