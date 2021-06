Het enige wat er kan worden gedaan, is een 'moreel appel' op Sywert van Lienden, Camille van Gestel en Bernd Damme. Verder niets. Het komt een beetje over als het Europees College voor de Rechten van de Mens dat Hongarije in 'niet mis te verstane woorden' uitlegt dat zij vluchtelingen moeten opnemen en deze humaan moeten behandelen. Dit wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen. Punt.

Sywert, Bernd en Camille vegen hun reet af met ons moralisme en menig Hollander had zo ongeveer hetzelfde gedaan wanneer zij in dezelfde positie hadden verkeerd. Het voorland voor Sywert (met name hij), Bernd en Camille is namelijk deze: professionele excommunicatie op zo'n beetje ieder vlak denkbaar. Ongeacht of ze dat geld terugstorten of niet. Wanneer dat je voorland is, dan is het geruststellend om respectievelijk ruim 9- en 5 miljoen achter de hand te hebben.



En daarnaast, waarom is iedereen nu zo op zijn pik getrapt? Is wat Sywert, Bernd en Camille hebben gedaan niet gewoon in lijn met de individualistische ideologie die we al decennia aanhangen in Nederland? Hebben zij niet gewoon gedaan waar menig minder dappere Hollander enkel over lult? Want waar het in dit land om draait is IK, IK, IK!!! En de rest, dus de maatschappij, kan de typhus krijgen. Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel is het type man wat je krijgt wanneer het behalen van zoveel mogelijk materiele welvaart, ongeacht de (im)morele implicaties hoe dit te realiseren, tot nationale godsdienst is verworden.