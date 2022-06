Als ICTer ben ik nauw betrokken bij de overheid en hoe ze daar geld verbranden.

Dus dit verbaast me niets.

Allereerst natuurlijk de besluitvorming. Iemand heeft een idee van we willen ongestoord kunnen bellen maar we willen ook niet dat anderen in de kantoortuin last van ons hebben tijdens het bellen.

Geen slecht idee want het is al een teringherrie in die kantoortuinen.

Maar dan worden de ambtenaren in stelling gebracht. Dit is namelijk wel een goed idee maar ook een wijziging die niet standaard is en dus moeten daar een heleboel mensen een plasje over gaan doen. Allereerst of ze die wijziging wel in behandeling willen nemen. Dat neemt al enige weken tot maanden in beslag met veel heen en weer gemail, meetings, vergaderingen. Enz. Want het moet wel zorgvuldig gebeuren.

Uiteindelijk valt de beslissing we gaan het doen. Want het is een goed idee en inpasbaar binnen de huidige omgeving. Dan moet vastgesteld worden wie het gaat doen. De eigen facilitaire dienst of een externe partij. Of samen. En natuurlijk welke mensen. Wie de contactpersonen zijn enz. Immers want het moet wel zorgvuldig gebeuren.

Na veel overleg en heen en weer gemail wordt daar de beslissing over genomen en nu worden de diverse lagen opgetuigd, van stuurgroep tot projectgroep. Dat kost natuurlijk wel wat weken tot maanden maar dat geeft niet want je wilt dat dingen zorgvuldig gebeuren. Dus na veel mailen en vergaderen gaat het van start. De projectgroep schrijft het plan van aanpak wat de stuurgroep moet beoordelen. Die mensen zijn natuurlijk druk dus het duurt enige weken tot ze daar aan toe komen. Plan van aanpak wordt diverse malen afgekeurd want niet duidelijk genoeg. Na veel heen en weer gemail komt uiteindelijk de goedkeuring voor het plan van aanpak en de projectgroep wil van start. Ware het niet dat financiën dwars is gaan liggen omdat niet goed verantwoord is hoe dit binnen het bestaande budget gaat vallen of dat het uit een ander gereserveerd potje moet komen. Het moet tenslotte wel zorgvuldig gebeuren.

Na veel vergaderen en heen en weer gemail is de organisatie het ook over dat punt eens en dus eindelijk kan er gebouwd worden. Nu moet ook de gebruikersgroep er bij betrokken worden want die moeten tenslotte bellen in die hokjes. Een enquête wordt opgesteld om de wensen van de gebruikers in kaart te brengen en er wordt een interne testgroep opgezet met key users. De wensen van de gebruikers moeten zorgvuldig geïnventariseerd worden door een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie want het moet zorgvuldig gebeuren.

De samenstelling van die commissie dient een dwarsdoorsnede van de medewerkers bij de organisatie te zijn. Het kost natuurlijk tijd om de juiste mensen te vinden want je wilt het wel zorgvuldig doen en na veel vergaderen en mailen is die groep gevormd. De beoordeling van de wensen van de gebruikers neemt behoorlijk wat tijd in beslag want wensen van de gebruikers moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. Dit moet zorgvuldig gebeuren en dus gaan er een paar maanden overheen. De mensen die in de testgroep komen te zitten moeten ook zorgvuldig geselecteerd worden op geschiktheid voor testen. Dat kan je niet iedereen laten doen. Dus er moet een interne selectie komen. Vanwege meerwerk en ander werk krijgt de testgroep een extra bonus dit jaar. De selectie om de juiste mensen in de testgroep te krijgen duurt drie maanden en het vaststellen van de hoogte van de bonus vergt nog twee vergaderingen met financiën. Daar moet goed over nagedacht worden.

De eerste testopstelling komt na twee jaar gereed en de testgroep gaat aan het werk. In de planning staat hier twee maanden voor want mensen bellen niet de hele dag en het moet zorgvuldig gebeuren.

De bevindingen van de testgroep worden zorgvuldig gewogen en teruggekoppeld naar de operationele taskforce die de hokjes bouwt. Functioneel blijkt er nogal wat mis te zijn. Er zit geen deur in de hokjes en het krukje mist. Dus terug naar de tekentafel.

......

Ik kan hier nog een uurtje aan vast tikken maar zo gaat het in ambtenaren land.

En daarom verbranden ze zoveel geld.

Wat ben ik blij dat ik dit niet meer hoef mee te maken over een maand of 3. Dan ben ik weg uit het gekkenhuis.