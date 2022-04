Er was weer nix op Netflix maar gelukkig is er altijd nog de Twitterstream, waar altijd wel een nieuwe aflevering Klein Leed in de Grote Stad te vinden is. Zoals in de achtertuin van deze Krakers, alwaar het Xenos-gehalte level XXX gaat en met een slecht ingebonden damesrollade. Op de grens van semi-publieke betamelijkheid, hoeveel erger is dit alsdan de luidruchtig dronken tuinfeestjes op donderdag bij de studenten van drie deuren verder, die ene onfrisse stadse oma die altijd licht beneveld in haar met enorme maar boterzacht geworden bombanella’s gevulde bh de balkonwas ophangt, of de moslimfamilie die ondanks herhaalde verzoeken hun kliekjes toch steeds aan de stadsratten blijven voeren? Wat lawaaierige stadse fratsen betreft is dit in ieder geval in stilte beschamend. Maar die naaqte plastic flamingo’s onder die kerstlichtjes, dat kan écht niet.