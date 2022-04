Netflix is nu zo woke dat ze de hoofdrol in de nieuwe serie over de profeet Mohammed door Whoopi Goldberg laten spelen

Netflix is precies die gore, naar ingekookte filterkoffie, oud zweet, geronnen zaad en zware shag stinkende Jumbo-videotheek van Miep Brons (dat haar herinnering tot een zegen mag zijn) in de Amsterdamse Van Woustraat, diep in de donkere jaren tachtig. Dan hing je daar uren rond als een potloodventer, zoekend naar een enigszins acceptabele film, en dan kwam je toch weer thuis met Rambo, Porky’s Pikante Pretpark of - als moeders de vrouw niet thuis was -met een schunnig VHS’je (Debbie Does Dallas, Deep Throat of The Pizza Boy, He Delivers met Art Williams en Brent Woods) uit de volwassenenafdeling van die Jumbo.

Het is om wanhopig van te worden, het grasduinen door het aanbod van Netflix. Gisteren had ik gewoon zin om mijn afstandsbediening door het beeldscherm te smijten. Uiteindelijk vond ik ergens weggemoffeld in een uithoekje van het pauperplatform een selectie oude Franse thrillers, met onder andere klassiekers van mijn held Jean-Pierre Melville. Na eindeloos gesurf werd het deze zeer plastische thriller over levensgevaarlijke moordhonden, met een broodmagere Gérard Depardieu. Les Chiens kan als anti-fascistische protestkunst worden gezien, maar ik denk dat menig zolderkamerbruinhemd er ook van kan genieten terwijl hij de bammies van mamma oppeuzelt.

Godzijdank is seizoen 6 van Better Call Saul net in première gegaan, maar die kan ik uiteraard ook zien op 123movies, Bflix, Fmovies, Putlocker of The Pirate Bay. Verder is het filmaanbod van de Portugese Netflix nog net iets minder treurig dan dat van Netflix Bangladesh, Netflix Somalië en Netflix Qatar. Wij konden tenminste nog genieten van Carolina Amaral in vol ornaat in de geweldige Portugese Netflix-serie Glória, terwijl ze het in eerder genoemde mohammedaanse entiteiten moeten doen met een ook nog eens zwaar gecensureerde versie van The men who stare at goats of een biopic over Bin Laden.

Netflix is inmiddels zo woke - zelfs de onverdachte Elon Musk roept het nu - dat de roomblanke CEO’s besloten om de hoofdrol in hun nieuwe serie over de profeet Mohammed door Whoopi Goldberg laten spelen. Het is krek wat mijn Twittervriend Hein Bokking constateerde: Wokisme tast Netflix aan.

De legendarische vikingleider Jarl Haakon is volgens Netflix tegenwoordig een zwarte vrouw. Blackwashing history. Ik heb meteen een pitch gedaan bij Netflix Nederland. Laat Regilio Tuur koningin Wilhelmina spelen, begin 1940. Dat ze dan niet vlucht naar Engeland maar naar de frontlinie van de Grebbeberg rent in een trainingspak en eigenhandig de koppen van 1000 moffen afscheurt!.

Nog niks gehoord dus.

Zelfs als Netflix met een detectiveserie komt die gesitueerd is op de roomblanke Shetlandeilanden (22.000 bewoners), een van de laatste cisgenderparadijzen van Europa, zit de cast verplicht opgescheept met minimaal de helft aan personen van kleur, een zoöfiele-homofiele inspecteur die in scheiding ligt omdat zijn vrouw er net is achtergekomen dat hij liever rammen “scheert”, plus als bonus hun non-binaire puberende aan spice verslaafde dochter met een zeldzame spierziekte die uiteindelijk zwaar pot blijkt én last but not least een inheemse transgenderende gepensioneerde walvisjager in een rolstoel die net bekeerd is tot de islam. Neuken, zuipen en roken is er niet meer bij, behalve dan die ouwe die rammen ramt in het schuurtje achter het huisje aan de bulderende oceaan en die labiele dochter die tijm bespoten met spicegif rookt in het schuurtje achter het huisje aan de bulderende oceaan.

De laatste gekkigheid op het non-binaire content-platform en productiebedrijf is: He’s expecting, een Japanse serie over een een geslaagde zakenman die zwanger wordt.

Zelfs amigo Peter Breedveld, een groot kenner van Japanse viezigheid, moet nu op zijn tamami-matje liggen te janken en te krijsen van de jammerlijke teloorgang van die ooit zo ranzige, politiek incorrecte cultuur van het Land van de Rijzende Zon. Of is hij al verhuisd naar Nippon? Misschien kan hij mij dan wat amper gedragen onderbroekjes van Japanse schoolmeisjes sturen: slipjes z.g.a.n. die je daar gewoon overal op straat uit een automaat kan trekken, zoals wij een heerlijk speciaaltje uit de muur van Febo (het liefst na een dag garen).

Als ik aan Japan denk, denk ik aan uiteraard aan bukkake en niet aan een zwangere zakenman. Bukkake betekent letterlijk plons en is een specifieke bereidingswijze van noedels. Los van de Japanse keuken verwijst de term naar groepsseks waarbij een serie mannen - in de regels collegaatjes van de afdeling boekhouding in Victor Everhardt-kostuums - een knielende vrouw onderspuiten. Het is de kunst om met grote precisie op het gezichtje van de juffrouw Jannie van dienst te ‘plonzen’.

De legende wil dat bukkake tijdens de middeleeuwen opgelegd werd als een straf voor overspelige vrouwen. In mijn volgende aflevering van Emigreren is Vooruitzien zal ik Japan behandelen en met name het culinaire fenomeen gokkun (voor de Feinschmecker).

Wat is er trouwens met de dikke kerels gebeurd - die koffie en thee rondbrachten op werkvloer van Netflix - die Dave Chappelle wilde cancellen? Zouden ze er nog werken? Ik ben toen meteen gaan kijken naar The Closer en ik heb nooit geweten dat Chapelle zo snoeihard en geestig was! Oh, één non-binair kantinepersoon is ontslagen na hun toxische twiet. Nooit bijten in de hand die je voert, bitches.

Goed, ik was dus niet zo verrast door het alarmerende bericht deze week dat Netflix abonnees kwijt raakt. Goh!

Enige oplossing voor de zieltogende cybervideotheek: fuseer met volwassencontentwebsites of voor mijn part met Meiden van Holland, en pimp je archaïsche Miep Brins-videotheek op tot een ouderwetse schaamhaarzender. Of maak er een 24/7 ongecensureerde schapen- en geiten-zender van voor Qatar, Saoedi-Arabië, Somalïe en wat dies meer zij.

En anders: get woke, go broke.