Trouwens.

Hier in het dorp hebben we zo'n kerel. Ergens in de 60. Loopt altijd heel stoer en gespierd. Heeft een "vriendin" maar dat is zo'n dwaze new age schilderes.

Vond hem altijd al een beetje een eikel maar laatst zat hij (toen Thea weg was) met een paar meisjes van 12/13 te praten over lekker wat eten en drinken samen. Want hij had het toch al klaar staan. Ja, kan en mag natuurlijk. Wat ging ik doen. Iemand beschuldigen van iets zonder bewijs? Dus later ging ik een pilsje drinken (hij had immers niets gedaan) en zei, die Ruud, da's wel een rare vogel. Doet heel stoer en loopt te kleppen met veel te jonge meisjes. Zeggen ze nuchter "ja, dat weten we al een tijdje, dat soort loopt wel tegen een lamp".