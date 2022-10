Claudia ook eindelijk gecanceld - fijn

Claudia de Breij, bijkans in tranen om een gemiste spoorboekjesprijs in een video waarin ze de Karens, Gerda's en overige museumjaarkaarthouders bedankt voor hun poging om het hoogste spoorplatform van Baudet af te snoepen. Marcel van Roosmalen, hardop verbolgen dat de verkoop van zijn omnibus voor geacteerde ironie vertraging oploopt omdat die jongen van Forum op het spoor loopt. Een talkshowtafel bij de NPO, waar Eus zichzelf al jaren geleden aan vastgelijmd heeft, die hardop begrip uitspreekt voor het stilleggen van een publieksverkiezing waarin het publiek de "verkeerde" keuze dreigde te maken. Wat laten de zelfverklaard weldenkenden zich toch altijd heerlijk kennen.

Natuurlijk staat dat boek van Baudet vol met rabiate onzin en narcistische zelfverheerlijking, en is het met slangenolie gedrukt. Maar het is godverdomme knáp hoe het culturele establishment zichzelf als de zuurste verliezer kan neerzetten van een wedstrijd die ze zelf hebben gestaakt. De NS Publieksprijs nam zichzelf uit de dienstregeling, omdat hun spoorboekje voor de stemmingen niet sluitend was, maar ze proberen te doen alsof de achterban van Baudet op het spoor liep waardoor de veiligheid van de overige reizigers in het geding was. Daar trapt toch niemand in zeker? Nee. Want de achterban van Baudet wílde dat zijn blaadjes op het spoor voor vertraging, verwarring en een ontregelde dienstregeling zouden zorgen - en ze kregen zowel hun zin, als hun gelijk over de concurrent: rancuneus, policor en kartellinks wilde het Forumtreintje per se niet als eerste aan laten komen op het perron van de publieksprijs.

Twee deuren verderop van BNNVARA zit Khalids jeugdvriend Ridouan Taghi opgesloten huist Ongehoord Nederland in een afgezonderd hoekje, opzettelijk Foute Vrienden uit te nodigen en dan bedoelen we niet dat half-incorrecte Vlaamse satireshowtje. Ze voldoen aan alle publieke omroepregels voor leden, omroepplannen en zendtijd-coördinatie met de omroepbazen, maar omdat Filip de Winter wel eens uit mag praten, Raisa Domperstein graag 'neger' zegt en Arnold Karskens enorm probeert een rappende Zwarte Piet te zijn, zou het omroepje volgens sommigen zo snel mogelijk uit het publieke bestel moeten verdwijnen. Want het ene publiek is het andere niet bij een "publieke omroep" die graag wat minder publiek is en wat meer politiek (en correct). Het morele algoritme van Arnold past niet in de inclusieve agenda van Frans "graag contant betalen dat wast beter wit" Klein of voorheen Shula "Hoezo mag ik niet neuken met een hoge vrouwelijke ambtenaar nadat we net een gevoelige klokkenluiderskwestie hebben besproken, ik ben godverdomme kandidate voor een D66-functie?" Rijxman (dossier).

Omdat Johan Derksen de betekenis van het woord liquideren niet snapt, werd Merel Ek het verkeerde slachtoffer van Gideon van Meijeren. Ek is geen "rioolrat" maar juist een witte raaf, zoals alle parlementaire verslaggevers van SBS dat zijn (echt, niemand is kritischer en volhardender in het Haagse dan dat team van volksverslaggevers), en Derksen heeft "liquideren" al zo vaak in de verkeerde context gebruikt dat we vermoeden dat hij ook denkt dat "genocide" een moeilijk woord is voor "massaontslag". Maar ten eerste krijg je aan de aanhangers van Forum (de rede en de ratio hebbe hun ziel) nooit uitgelegd dat Baudet bepaald geen Pim Fortuyn is, noch Derksen een Melkert, Rosenmöller of Thom de Graaf: de opponenten van FvD (en ON!) doen er alles aan om nóg onhebbelijker te zijn dan hetgeen ze willen bestrijden.

Het is niet Baudet die de parlementaire vrijheid van meningsuiting probeert in te perken, het zijn de kabinetsleden die weglopen. Het is niet Van Meijeren die kritische bevraging doodslaat door iemand kritisch te bevragen, het zijn degenen die hem een fascist noemen omdat hij het wél doet. En het is niet Ongehoord Nederland dat de publieke omroep vernauwt en benauwd maakt, het zijn degenen die ON! uit het bestel willen trappen omdat er bij die omroep dingen gezegd worden die de andere omroepen niet kunnen verdragen. In het licht van complottheorieën, intimidatie en borderline racisme (of daar overheen) van FvD'ers of ON!'ers, krijgen de degenen die zichzelf keurig, fatsoenlijk en weldenkend achten het keer op keer voor elkaar om zélf als eerste de kaders van de vrije, open samenleving te willen vernauwen. Om niet te zeggen dat ze de bijl aan de fundamenten daarvan zetten.

Op een bekrompen, agressieve en regressieve manier moeten vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting, vrije nieuwsgaring en brede vertegenwoordiging van alle ideeën die in de samenleving bestaan, worden ingeperkt of kapot gemaakt door kartelpartijen, de publieke omroep en Belgische uitgeefmolochs. Allemaal denken ze dat het als fascist, racist of wappie afschilderen van hun retorische opponenten of ideologische vijanden als vanzelf (of bij spoorslag, om het in het NS-thema te houden) zal leiden tot het verdwijnen van deze geluiden. Terwijl het zo fucking obvious, zo opzichtig zichtbaar, zo luidkeels hoorbaar is dat júist die aanhangers van ON! en FvD hun eigen gelijk halen uit precies die boze, luie en zelfgenoegzame manier van beschimping en verkettering.

Er zijn heel veel argumenten aan te voeren tegen de waanzin van Baudet, de agressie van Forum en de algehele kolderieke stupiditeit van ON!, maar wanneer de arrogantie van hun opponenten leidt tot een weigering om inhoudelijke repliek te bieden die binnen de kaders van de vrije meningsuiting en persvrijheid gestalte krijgt, zullen de reptielen en de rioolratten altijd als zodanig gezien blijven worden: als onderkruipsels, die in dienst van hun eigen elitaire algoritmes proberen om iedere beweging die hun veilige, inclusieve en anderszins tamelijk bekrompen wereldbeeld tart neer te zetten als een vijand, die geen vrijheid verdient. Zo kunnen Forum en Ongehoord hun rattengif als medicijn verkopen.

De vraag is dus, uiteindelijk: wie is hier nou de verdelger van wie, wie mag de giftige retoriek wél gebruiken, en wie niet, en bovenal: wie denk je daarmee te overtuigen, behalve je eigen bubbel?

Suggesties over 'wegsnijden' mag allemaal wél natuurlijk

En zo kan deze smug faced marmot dus de hogere grond veinzen