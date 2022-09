Tja, Johan Derksen, wat moet je er mee. Hij is niet de reden waarom ik geen VI Vandaag meer kijk. Daar kom ik nog op terug.

Johan vind ik een LP met een beperkt aantal nummers. Iedere uitzending is het hetzelfde verhaal. Gaat het over Qatar, dan is het een schande vanwege de mensenrechten. Klopt, maar dat zei hij de vorige dag en de vorige week ook al. Weer 5 minuten weg, dat is makkelijk verdienen. Ging het over Bergkamp, die van Ajax, hetzelfde verhaal. Goede speler maar waardeloze assistent trainer en degene die Wim Jonk weg joeg, heb je niks aan. Iedere uitzending opnieuw. Ging het over FC Groningen, Groningers houden niet van trainers met een grote bek. Ha, nu pak ik je! Ik ben toevallig Groninger. Johan zou een punt hebben als de spelers Groningers waren, maar dat zijn ze niet. Ze komen overal vandaan behalve uit Groningen. De spelers maakt het dus niets uit. Dan heb je nog het bestuur, de sponsors, de pers en het publiek (in willekeurige volgorde). Die willen maar een ding en dat is dat de FC wint, hoe maakt niet uit. Als de trainer er voor zorgt dat de FC aan het eind van het seizoen de nacompetitie haalt, dan wordt hij op de schouders gehesen en door de stad gedragen. Grote bek of niet. Lukt hem dat niet, tja, dan wordt hij natuurlijk ontslagen. Maar hetzelfde gebeurt met een bescheiden trainer.

Waarom ik geen VI Vandaag meer kijk is Rene, die gaat me steeds meer tegenstaan. Van Rossem vindt hem een puber die nooit ouder geworden is dan 17. Dat klopt, alleen maar grappen over piemel, kudt, pies en stront, dat vindt Rene om te bescheuren. Hoe oud ben je dan? En dan dat irritante lachje, het lijkt wel een wijf. Daarnaast luistert hij nooit en wil constant aan iemand zitten, zelfs in coronatijd. Vertelt Hans een verhaal wat me interesseert, gaat Rene er tussendoor zitten en aan z'n mouw trekken: Hans, luister, Hansie, Hansie, luister nou... Nee lul, Rene, hou je kop en laat Hans eens uitpraten, ik wil horen wat hij zegt. Los daarvan, in een praatprogramma verwacht ik een presentator en gasten die een boeiend verhaal kunnen vertellen, met een begin, een middenstuk en een eind. Wilfred kan dat, check. Johan kan dat, check. Rene kan dat dus niet. Die denkt hardop, zo van: ik denk wel eens, laatst zat ik in de auto en toen dacht ik, of was het nu in de badkamer, ik weet het niet meer, maar toen dacht ik dus... wacht ik weet al, het was bij de tandarts... Tegen die tijd ben je een halve minuut verder en lig je als kijker uitgeteld tegen de touwen, geen idee wat hij nu bedoelt of wat het punt is. Om een lang verhaal kort te maken, vervang Rene door Eus en misschien dat ik dan ooit weer ga kijken maar voorlopig niet.