Kennen we deze nog :

Baudet haalde recent bij ON een handig geknipt fragment naar voren waar hij zou zijn bedreigd ooit door Pieter Cobelens (oud militaire veiligheidsdienst, bij OP1).

Volgens Cobelens doet Baudet aan de verspreiding van nepnieuws in die ernstige orde dat het in oorlogstijd gezien zou worden als verraad:

"We hebben het in iets verdere fase gewoon over verraad. In plaats van nepnieuws. Voor dit soort dingen werden mensen in oorlogstijd opgehangen en geëxecuteerd. Dus dat omslagpunt is wel iets dat je zorgvuldig moet bekijken"

Cobelens maakte alleen maar duidelijk dat wat Thierry doet heel ernstig is. Meer niet. Maar door de montage bij ON krijgt het een hele andere betekenis.

Geholpen door ON, die dat heel slim/vals knipt, zit Baudet dus doelbewust, willens en wetens en zelfs lachend demagogische onzin te vertellen en ON vindt het prima, geen enkele vraag of weerwoord. Dan ben je toch gewoon aan het dollen en sollen met onze democratie. En ON doet daar aan mee.

Demagogie is mensen naar een conclusie toe leiden en zelf laf buiten schot blijven. (Kaag-universiteit verhaal)

Het fragment

https://www,gids,tv/video/426927/pieter-cobelens-fileert-thierry-baudet-hiervoor-werden-mensen-in-oorlogstijd-opgehangen

Ze spreken nooit iemand tegen eigenlijk. Dat is geen journalistiek. Dan ben je dus alleen aan het promoten als ON.

En dat gaan ze gewoon weer doen, zodra ze de kans krijgen.

Dus misschien ook wel met Derksen.

Maar waarom...met welk doel...