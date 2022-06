Schande OM, schande! Zonder enig bewijs wordt Derksen beschuldigd van een seksueel geweldsdelict. Hij, Derksen, heeft duidelijk gemaakt dat hij, de actie pleegde. Of het een geweldsdelict betrof is niet te bewijzen nog aannemelijk te maken (het kan ook een weldaad geweest zijn). Of er een noemenswaardige impact in de samenleving was, en of die positief danwel negatief was, veroorzaakt door Derksen danwel door de 'roddelpers' is ook door het OM uit de duim gezogen. OK het was wel een gespreksonderwerp van jewelste. Helaas heeft het OM zich weer eens belachelijk gemaakt. En dergelijk onderzoeksresultaat stond bij iedereen, met een IQ boven de 95, tevoren vast.