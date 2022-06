Terugkijken: Johnny Depp grote winnaar

We onderbreken deze nieuwsuitzending voor een extra nieuwsuitzending. In de rechtszaak van Johnny Depp versus Amber Heard over de kwestie Noem Mij Geen Vrouwenmepper, heeft de jury na drie dagen delibereren eensgezindheid gevonden. Wij denken: da's lang voor een zaak waarin er twee vechten & twee schuld hebben, maar de zaak van die ene toch echt geloofwaardiger is dan die andere. Maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee totaal verschillende grootheden waarvan wij er eentje maar al te goed kennen. Mega pint, alpaca's, jar of dirt en scheetkussen paraat - we schakelen live naar het Fairfax County Court House in die Shining City Upon A Hill, waar de jury vanaf 21u antwoord ja's en nee's gaat invullen op deze bingokaart.

Update: Amber is present, Johnny niet: die is op tournee met Jeff Beck in Engeland, waar ie met Kate Moss gesignaleerd werd we houden het bijna niet meer droog hier.

Update: Amerikaans soapspektakel hoor: de jury is vergeten hoeveel schade de winnaar vergoed moet krijgen en moet terug naar hun hok. COMMENTATOREN denken dat Depp gewonnen heeft want die hoefde niet daadwerkelijk geld - maar er moet minimaal 1 dollar ingevuld worden.

#JusticeforJohnnyDepp: YES to ALL - YES, het WaPo-stuk ging over Depp en YES, het was smadelijk en YES, het was zo bedoeld jegens hem. Depp wint on all counts, YouTube comments gaan apeshit van hoera's.

Poen: Hij krijgt nog iets van 10 miljoen toegewezen ook. Heard krijgt bijna helemaal niks - 2 miljoen of zo.

sippin' mega pints?

Johnny Depp Statement: Hoera

Amber Heard statement: Huilie huilie