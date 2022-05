Het programma Vandaag Inside was eerst iedere dag op teleivisie, maar toen niet meer. Nu is het terug. Wij zijn er live bij.

UPDATE: Het is nog niet begonnen, maar er was zojuist wel een aankondigingsfilmpje. Wilfred Genee en Johan Derksen begonnen met een ongemakkelijk gesprek over het voetbal van afgelopen weekend. Daarna volgde een iets minder ongemakkelijk grapje over dat Johan Derksen nog een leuke anekdote van 50 jaar geleden heeft. Ook werd alvast een uitzending van Hart van Nederland op SBS 6 over Vandaag Inside op SBS 6 aangekondigd. Nu reclame. Lidl bestaat 25 jaar (gefeliciteerd).

UPDATE: Het is nog steeds niet begonnen, maar wij komen er net achter dat Cora van Mora ook nog niet is gecanceld.

UPDATE: Het programma is begonnen. Roxane Knetemann vindt het leuk om er te zijn. Heleen van Royen vindt het heel erg leuk om er te zijn. René van der Gijp maakte een grapje over dat ze alle kaarsen hadden weggehaald, maar dat verstond Roxane Knetemann niet.

UPDATE: Johan Derksen vertelt dat hij is opgestapt omdat hij de indruk kreeg dat Talpa niet achter hem stond. Hij noemt het persbericht van Talpa over de excuses die Derksen aan zou gaan bieden gênant.

UPDATE: Johan Derksen steekt zijn middelvinger op.

UPDATE: Wilfred Genee vraagt aan René van der Gijp of hij Heleen van Royen uit wil laten praten. Van der Gijp vraagt zich af of hij dan niet beter naar huis kan gaan. Van Royen vertelt dat ze het verhaal over de kaars niet grappig vond.

UPDATE: Wilfred Genee kwam bij de pizzeria een slachtoffer van seksueel misbruik tegen. Die vertelde hem dat ze seksueel misbruik niet grappig vond. Derksen vertelt nu dat hij heel veel steunbetuigingen kreeg. Derksen vertelt dat Sigrid Kaag hem ervan heeft overtuigd dat hij weer terug moest komen.

UPDATE: Johan Derksen zat bij de zedenpolitie in Groningen. Hij meldt dat agent Diane van Dalen vertelde dat haar man het leuk vond dat Derksen weer terugkwam op tv. Er is proces-verbaal opgemaakt, de agenten hebben Derksen verteld dat de zaak verjaard is en dat de officier van justitie (een 'hansworst') moet beslissen wat er nu gaat gebeuren. We krijgen wat beelden van demonstranten op het Mediapark te zien.

UPDATE: Roxane Knetemann zegt dat ze blij is dat Johan Derksen beseft dat hij sommige slachtoffers van seksueel misbruik heeft gekwetst. Heleen van Royen vertelt dat ze veel vrouwen kent die Johan Derksen niet serieus nemen.

UPDATE: Johan Derksen neemt het nu op voor Paul Römer. Ook diens uitspraken zouden uit hun context gehaald zijn.

UPDATE: Wilfred Genee vond dat Talpa niet goed met hem en René van der Gijp omging. "Laat gaan joh", zegt René van der Gijp.

UPDATE: René van der Gijp heeft zich aan niemand die in de media op de affaire reageerde gestoord, behalve aan Eva Jinek. Een beetje.

UPDATE: Johan Derksen zegt dat hij er niet van is geschrokken dat hij bij allerlei programma's eruit is gestuurd. René van der Gijp zegt dat hij (Derksen dus) daar wel van is geschrokken.

UPDATE: Johan Derksen zegt dat de publieke omroep het trio ook een aanbieding heeft gedaan.

UPDATE: Hè hè. Eindelijk een serieus onderwerp. Johan Derksen recenseert het Songfestival. Hij vond dat Oekraïne niet het beste liedje had, maar hij vindt het wel mooi dat het land heeft gewonnen. René van der Gijp vindt dat veel deelnemers aan het Songfestival goed kunnen zingen. Heleen van Royen heeft op Duitsland gestemd.

UPDATE: De wedstrijden uit de Eredivisie worden nu besproken. Het lijkt wel een voetbalprogramma.

UPDATE: De uitspraken van Sigrid Kaag over het programma worden nog even getoond. Johan Derksen wijst erop dat D66 zelf een kwestie met grensoverschrijdend gedrag heeft afgekocht. Nu reclame.

UPDATE: Het gaat nu over wielrennen.

UPDATE: Het is afgelopen. Wilfred Genee meldt dat Angela de Jong eigenlijk zou komen, maar dat ze heeft afgebeld. Heleen van Royen vindt het een beetje gek dat Angela de Jong de hele tijd op tv is.

UPDATE: En dat was het alweer. Wij zetten onze tv uit omdat we bang zijn voor het Hart van Nederland interview met twee mensen die in een badjas naar Vandaag Inside hebben zitten kijken. Morgen lekker de hele ochtend kijkonderzoek.nl f5'en.