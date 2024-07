De Zwarte Cross is begonnen. Hoort u dat? DE ZWARTE CROSS IS BEGONNEN. Dat is vier dagen lang muziek, motorcross, theater, kunst, wetenschap, kamperen, goocheltrucs, discussie, nog meer muziek, kermis, saamhorigheid, stunts, theater, gezelligheid en, okee, af en toe een potje bier. Zometeen straks op deze webzijde de onverbiddelijke festivalgids door Mosterd, maar eerst LIVE DE OPENING met Tom Staal. Als de internetverbinding het toelaat, tenminste.

UPDATE: Nu ook met beeld in de embed!