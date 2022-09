Bij opruiing gaat het er niet om of Johan Derksen dat zou doen, maar of een of andere idioot dat zou doen naar aanleiding van de woorden van Johan Derksen. De vraag is of Johan aanzet tot strafbaar gedrag. Is het redelijk om de woorden van Johan te zien als een oproep tot geweld. En dat lijkt me niet redelijk. Als Genee hem niet onderbrak had hij zijn woorden meteen genuanceerd, nu moest hij even wachten tot het "ophefspiel" was uitgespeeld.