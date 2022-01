De bulker maakt water in de machinekamer. Dat kan er op duiden dat het schip al stuurloos was voordat de aanvaring plaats vond. En dat zou duiden op een blackout. En dat laatste is een bekend iets voor menig zeevarende. Met name lees ik veel over blackouts veroorzaakt door de laag zwavelige brandstof die men verplicht is te verstoken in gebieden zoals de Noordzee. Zonder zwavel is de brandstof vaak te schraal voor met name oudere motoren en lopen de brandstof pompen vast. En dan zijn er nog tig andere oorzaken te noemen voor een blackout. Dit ter duiding. En hopelijk is de bemanning veilig.