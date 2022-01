Zo! Genoeg met dat Mosterd-gedoe over kitscherige juice-BN'ers, alles, allemaal. Voor échte kwaliteitsjournalistiek gaan we naar onze nationale NPO-subsidie-kwaliteitsradiozender Radio 1 (lol). Daar krijg je het nieuws van alle kantuh jonguh! Maar altijd: actueel, immer kritisch en scherp bevraagd en beslist relevant. Kom er maar in Radio 1 Kwaliteitsnieuws Op Kosten Van Belastingbetalers: "Hallo mijn naam is Tim Hofman. Ik ben een hinderlijke BN'er van woke-omroep BNNVARA en ik ga seizoen 367 van Kinderlijk Zoekt Kist uitzenden. Daarom zou ik graag even gebruik willen maken van dit kwaliteitsnieuwskanaal om te vertellen dat stereotypen over MAN/VROUW stom zijn. Want net als jouw gender is mijn lul een sociaal construct, weetjewel. Dus...ik lekker sporten in de vrouwensportschool en moeiteloos 200 kilo drukken, je had die wijven moeten zien zo jaloers...hahaha, maar wel op mijn roze sokken én met gelakte nagels! Jaja, ik ben mij godverdomme een dwarse postmoderne genderfluide millennial die schaamteloos deugt dat het een lieve lust is, teringjantje! Ik hoop dat ik dit jaar weer lekker veel Regenboog Divi Deug Woke-bokalen win. Nou mensen, bedankt voor dit kwaliteitsjournalistieke zeer relevante en actuele nieuwsgesprek op de nationale comamediumnieuwszender. Ik moet even bijkomen van zoveel kritische vragen over de NPO, mijn programma, BNNVARA, hypocrisie, belastinggeldverspilling, kijkcijferloosheid en zo veel meer goede vragen die je echt naar het puntje van je gedachten trekken zoals je mag verwachten van een serieuze nieuwszender. Nu lekker met de dinnetjes shoppen en een nieuwe rok uitzoeken. Tsjintsjin popjes!"





Bedankt Francisco Hofman! Bedankt Radio 1! Bedankt subsidie! Bedankt belastingbetalers! Jij ook weer enorm bedankt lekker gekke en creatieve duizendpoot als spin in het progressieve web die van doorpakken weet Radio 1-zendermanager Klaske Tameling (she/her)! BNNVARA Diversiteit en Inclusie Manager Sahar Noor zal nu wel in haar natte soppige nopjes zijn met deze feelgooddeugtsunami door Tim 'mijn vriendin wil nog steeds niet neuken dus moet je toch wat met je lul dan maar een sociaal construct van maken' Hofman (they/them).



Tot zover dit '''nieuws''' via den kritische kwalitietsradioonieuwschzender Radio 1. (Ironisch wel: Tim Hofman maakt een programma over mensen die terminaal zijn en mag daarover vertellen op Radio 1, een zender en medium die terminaal zijn en uitsluitend worden beluisterd door mensen die terminaal zijn! Hahahaha! Hik. *badum* *tssssss*)