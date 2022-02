Hier volgt een SCHREEUWEND topic over hoe SCHREEUWEND duur gas heden ten dagen is. Dat wist u al als u de afgelopen maanden een nieuw energiecontract heeft afgesloten (of als u naar de GeenStijl heeft geluisterd en er warmpjes bij zit met uw noodpakket), maar nu weten ze het ook bij het CBS. De variabele kosten voor gas waren voor in januari voor een gemiddeld huishouden DRIEHONDERDENZESENVEERTIG KOMMA TWEE PROCENT hoger dan een jaar eerder. Dat levert een stijging van de gasrekening van DRIEËNNEGENTIG KOMMA ACHT PROCENT op, en omdat de elektriciteitsrekening met 'slechts' EENENVIJFTIG KOMMA VIJF PROCENT is gestegen, valt de totale energierekening ZESENTACHTIG PROCENT hoger uit. Van: 1479 euro per jaar. Voor: 2800 euro per jaar. Tel uit je verlies. Behalve als u al eerder een langdurig energiecontract had afgesloten (en uw aanbieder in de tussentijd niet failliet is gegaan) natuurlijk, dan krijgt u dankzij het energiepopulisme van dit kabinet een dikke meevaller van 404 euro en komt uw jaarprijs op een gemiddelde van 1108 euro terecht. Verkopen die energieprijsvergelijkers eigenlijk ook tijdmachines?