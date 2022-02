In 2018 was de opslag dus leeg, toen geen totaal paniek dus waarom nu wel met deze warme winter? T ken net, zeg maar. En anders draaien we de kraan in Groningen toch open?

Die horrorwinter gaat er niet meer komen, kleine kou inval van 1 of 2 nachten, wellicht over 1.5 week.

Ga er maar vanuit dat achter dit gastekort een groter plaatje zit, we moeten van het gas af! Dus hoe kan je dat beter realiseren door schaarste en paniek te creeeren? De Russen willen ons echt wel gas leveren, hebben ze zelfs tijdens de Koude Oorlog gedaan. Maar omdat de EU niet wil dat we lange termijn contracten afsluiten en de Russen dit graag wel hebben (investeringen) zitten we nu met de gebakken peren.

Denk je er trouwens over om nieuw energiecontract af te sluiten? Daar kan je nog zeker jaar mee wachten. de gas futures staan voor alle kwartalen van dit jaar nog hoog. Pas 2025 dalen ze.