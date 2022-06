Tjah. Kijk, die Benschop is incompetent. Schiphol betaalt de directie wel commercieel, maar is natuurlijk gewoon een staatsbedrijf (de corruptie via de baantjesmolen waar Nederland zo goed in is). Dan worden er vervolgens ook weer beslissingen genomen die de puinhopen groter maken (aanbesteden van werk dat eigenlijk gewoon door je eigen personeel gedaan moet worden). En dan eindigen we hier.

Maar naast de incompetente directie zijn hier natuurlijk ook al die mensen die nu klagen zelf ook de oorzaak van. Bedrijven als Ryanair zijn meesters in het uitzuigen van personeel, overheidssubsidies, chantage van de lokale overheid (door als er eenmaal een hoop personeel werkt te dreigen te vertrekken) en natuurlijk je het leven als passagier volstrekt kut maken. Die regel dat je schadevergoeding krijgt bij gecancelde vluchten? Die is er gekomen omdat Ryanair zijn vluchten annuleerde als er niet genoeg passagiers in zaten.

En als iedereen dan gezellig zijn vluchten bij dat soort maatschappijen gaat boeken "want tientje goedkoper", dan krijg je dat maatschappijen als KLM mee gaan. Of dát een verstandige keus is kan ik niet zeggen, maar dat is wel wat er gebeurd is. Voorbeeld: Geen bagage mee in het vliegtuig, maar alleen handbagage. Ok. a: We kennen de puinhopen ondertussen wel met overvolle trolleys in de rekken. b: Omdat je soms bagage mee moet nemen, is dat per koffer ineens enorm duur. Maar per vliegtuig houdt je minder geld over. Doe een tientje op de ticketprijs. Dat is 1500 euro op een 737-vlucht. Dat is 750 euro per luchthaven. Voor die 750 euro moet dat uurtje bagageafhandeling toch behoorlijk te verbeteren zijn. Dat is 10 man voor 75 euro per uur.

Een groot deel van die klagende passagiers deed mee met de race to the bottom. Proficiat, bestemming bereikt. Dit is wat je wilde.