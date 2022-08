Zoutkamp. Hemelsbreed niet héél ver van mijn toetsenbord verwijderd.

Ik kan je vertellen dat degene die bedenkt om deze lui hier te stoppen echt totaal wereldvreemd is. Even los van het feit dat Zoutkamp een klein vissersdorpje is (nogal ons kent ons en zeker niet happig op exoten), ligt het daadwerkelijke terrein echt midden in de middle of nowhere. Hier kun je misschien een paar keer per dag met een bus komen, en that's it. Overigens gelegen aan het prachtige natuurgebied het Lauwersmeer. Waar hardwerkende mensen nog wat centjes maken aan vakantievierende duitsers.

Maar dat zal ook snel genoeg afgelopen zijn als je op diep in de natuur gelegen paadjes hallemagallemende mensen die zitten te blowen en pssst meisje naar je kind roepen, tegen gaat komen.

ALLES MOET KAPOT> NIET VANDAAG, MAAR GISTEREN