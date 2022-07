De boeren willen niet met Johan Remkes aan tafel dus zag Mark Rutte zich genoodzaakt om zelf hooi te gaan maken met een bunder boeren in de Gelderse Vallei. Ze kwamen er niet uit natuurlijk, maar Rutte koos in ieder geval geen Boer Koos om koffie met koemelk mee te drinken. Hij was bij melkveehoudster Lisanne Oskam op haar gecombineerde koeien- en congresboerderij in Leusden. Een echte melkveehouderij, maar met een soort dubbelfunctie als boerenduidingsbedrijf en gerund door een paar maatschappelijk zeer betrokken boeren. Dat bezoek ging niet via ambtelijke kanalen, want de gemeente Leusden (stikstofdoel: minus 95 procent) wist van niks en is pissig op de premier. Hoe dan wel? Op internet ontdekte @thijstemple dat de Leusdense boerderij op pachtgrond ligt van de familie van de beste vriend van Wim-Lex, de Beaufortjes. Beste vriend, niveau: getuige op bruiloft. Opvallend toeval, maar om nou meteen te suggeren dat Rutte door een lakei van de koning een boer liet bellen voor een bakkie - nah, daar zou Rudy Bouma's zenuwtic van gaan opspelen dus dat doen we niet.

Bovendien is de Leusdense boerin Lisanne Oskam weliswaar actief in de raad van commissarissen bij Rabobank Gelderse Vallei en betrokken bij diverse agrarische trainings- en business-programma's die het boerenbedrijf helpen verbeteren en verduurzamen (bewonderenswaardig betrokken boeren-LinkedIn), ze is desalniettemin bepaald geen fan van de stikstofplannen. Een blik op haar twitteraccount @boerderijbezoek zegt genoeg. En op LinkedIn deelt ze ondermeer dit uitstekende pamflet tegen Tjeerd de Halveerder van D66. Dus die vervelende Google-reviews kunnen best achterwege blijven. In de NOS-repo was ze ook openlijk kritisch op Rutte, met een sombere blik. Ook de tweede boer in beeld, Jaap Kok, is meer dan een man met een mestvork, leren we via @SimoneSays123, maar ook hij keek niet heel blij in de camera's.

WAT deed Mark dan op die boerderij? Nou gewoon. Zichzelf vermarkten, denken we. Wekenlange vraagtekens bij waar hij was, waarom hij zich niet liet zien en waarom hij als overjarig manager van de BV Nederland alles over liet aan Staghouwer, Van der Wal en talkshowtafels vol al dan niet politiek belanghebbenden, hebben hem in zijn marketingziel geraakt. Dus wilde hij graag even in een koeienstal gefilmd worden, toog hij naar Leusden waar een lijntje naar een boerderij liep, en belde hij de Staatsomroep om het vast te leggen. Veiliger dan een veldje in Stroe, kennelijk. Maar vooral: beter te regisseren. Want Mark van de vvd zei immers tegen Merel van SBS dat het goed komt. En je wil er niet te veel (kritische) pers bij hebben als dat onverhoopt niet zo is.

Update: Kabinet trekt versneld honderden miljoenen uit om stikstofprobleem op te lossen (spoiler: nee)

