Nu is het dan echt super de puper officieel. De Roemeense president Klaus Dinges heeft zich teruggetrokken, waarmee Mark Rutte de enig overgebleven kandidaat is voor de post van secretaris-generaal van de NAVO. Nu al zin in alle selfies van de Haagse pers met de man die ze de afgelopen veertien jaar zo ont-zet-tend kritisch hebben gevolgd.

Kan hij mooi op zijn Engels oefenen

"There goes no cent to the Greeks"

"I have there no active memory of"

"I want the bottomest stone up"

"The Northern Atlantic Defense stands like a house"

"Joe Biden: Function Elsewhere"

"Nobody is going to explain this"

"Do normal yourself man!"

"Pleur off, we say then in Rotterdam"

"Vision is like an elephant that blocks your sight"

"We can still ten years pooping"

"Our alliance is like a precious little vase"

En dat dan allemaal tot Donald Trump over twee jaar zegt: "Dear Mark Rutte, here part our ways"