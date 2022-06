Enerzijds denk je ‘ja dit soort eeuwige sneue twitterfitties zijn de topics niet waard’, maar als een CDA-dino die vaak op de radio is (PG Kroeger) en een journalist/propagandist van De Volkskrant & De Groene (Robert van der Noordaa) tot het gaatje gaan om hun eigen digibete pindabreintjes in de schoenen van Wierd te schuiven, ruimen we toch eens een plekje in om dat absurde gedrag boven de radar te trekken. Want het is echt raar dat VK of Groene niet ingrijpen bij deze ontzettende clown, die al járenlang de grootst mogelijke onzin verkondigt - en altijd met een Oekraïens propagandarandje.

Dit is het ding: Wierd twittert een Yahoo News-artikel van 23 juni, over een ontmoeting van Poetin met leiders van China, Brazilië en Inda. Daarbij wordt dan automatisch een foto geladen die in het artikel staat. Die foto is uit 2019, dat staat ook keurig in het artikel. Maar volgens Kroeger en Van der Noordaa verspreidt Wierd daarmee Kremlinpropaganda. Dit behoeft niet meer uitleg toch? Iedereen met een modem en twee werkende hersencellen snapt dat zulks onzin is.

Maar het idiote is, dat Kroeger en vooral Van der Noordaa doubledownen op hun eigen digibete “vergissing”, die is ingegeven door blinde Dukhaat. Dat is vooral bij die Noordaa kwalijk, want die heeft een lange historie van onzin verspreiden en zelfs stalking van bronnen. Zo veel, dat het een propagandistisch tintje krijgt. Geloof ons niet, wij hebben namelijk al sinds 2015 (toen hij net terug was van ‘werk’ in Oekraïne en uit het niets opdook als journalist - met nepnieuws) last van deze vervelende mug en zijn dus niet helemaal zonder vooroordeel. Maar check dan deze ellenlange draad vol feitelijke voorbeelden: de gast is oneerlijk, deelt nepnieuws en ademt in alles dat ie op de loonlijst van Kiev staat. Plus op die van De Volkskrant en De Groene dus. Dat laatste straalt slecht af op die titels. Tenzij ze natuurlijk graag nepnieuws verspreid zien worden als het gebruikt wordt tegen hun ideologische opponenten. Dan snappen we weer wel dat het ene nepnieuws het andere niet is…

Barrage aan nepnieuws uit naam van De Volkskrant