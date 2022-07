Want als we het niet zien dan is het er niet. Of zo

Wijkagenten, politiemannen, BOA's en surveillerende dienders zouden geen foto's meer moeten delen van op bankjes slapende zwervers en daklozen. Want die beelden zouden MENSONTWAARDIG zijn.

Dat we in Nederland 40.000 buitenslapers hebben is niet mensontwaardig, dat we in Nederland 40.000 huizen tekort komen voor deze groep is niet mensontwaardig, dat we in Nederland een pandjesbazenkabinet hebben terwijl mensen 's nachts buiten moeten liggen is niet mensontwaardig. Maar het DELEN van bankjesfoto's is pas "mensontwaardig".

Nou iedereen. Fotografeer en deel zoveel mogelijk dakloze bankslapers. Wrijf het er maar in. Confronteer iedereen zoveel mogelijk met VVD66-faalbeleid. Documenteer de afbrokkelende verzorgingsstaat. Maak beeld en geluid van de puinhopen van Ruttekaag. Laat maar zien dat het vijf over twaalf is. En daarbij... we weten allemaal waar dit een prelude voor is. Een ALGEHEEL FILM- en FOTOGRAFIE VERBOD in AZC's en aanmeldcentra.

Rotterdam

9 Mei 2022 ROTTERDAM - Een dakloze man ligt op straat op een bankje te slapen. ANP/Hollandse/Hoogte Robin Utrecht

Amsterdam

20-03-2022. Dakloze ligt onder stuk afdekzeil te slapen. Foto:ANP/Hollandse Hoogte/Ingrid de Groot

Den Haag

8 Mei 2022 (15:30) - Een mannelijke dak- en thuisloze praat met misschien zijn enige vriend een stadsduif op de Koekamp ANP/HH/RONALD SPEIJER

Brulsland

Nederland, Nijmegen, 11-2-2022 In de stadswaard heeft een dakloze een schuimrubber matras en een zak met spulletjes liggen. Dit gebied wordt vaak gebruikt als schuilplek en slaapplaats voor dak en thuislozen omdat het zo dicht tegen de binnenstad aanligt.

'Daklozen-onvriendelijk' bankje in GroenLinks Woketrecht

02-07-2022. Utrecht. 'Daklozen-onvriendelijk' bankje op de Oudegracht. ANP / Hollandse Hoogte

Den Haag

8 Juni 2021 (17:40) DEN HAAG - Op de Groot Hertoginnenlaan ter hoogte van de 1ste Sweelinckstraat heeft een dakloze man zich een bankje toegeeigend. Hoewel hij zelf even weg is heeft hij zijn persoonlijke eigendommen achtergelaten.