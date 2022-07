''En wat is zijn specialiteit eigenlijk? Welk vak beheerst hij om hier aan de slag te gaan?''

Dat is het grote punt natuurlijk, hè, al 3 decennia lang (of langer): verreweg de meeste derdewereldlanders kunnen niks, althans niet iets waarmee je in een high-tech kennis- en diensteneconomie als de Nederlandse in eigen levensonderhoud kunt voorzien. Het is leuk als je een 8,5 hebt voor het bijeen houden van 17 geiten, en een 9 voor een week overleven in de Kalahari woestijn, maar daar is hier in personeelsadvertenties en vacatures geen vraag naar.

Ze kunnen alleen wat ongeschoold werk verrichten, net zoals de gastarbeiders die tweede helft jaren 60/begin 70 hierheen zijn 'gehaald' om het ongeschoolde werk te verrichten wat Nederlanders niet te vies vonden, maar te slecht betaald. Maar na een halve eeuw voortschrijdende automatisering en robotisering is er in Nederland nauwelijks ongeschoold werk over, ja, in de land- en tuinbouw wat, in de schoonmaak wat, misschien in de horeca, maar dan heb je het wel gehad. En bovendien worden die baantjes al opgevuld door vnl MOE-landers.

Dus de enige manier om je hier als derdewereldlander toch te vestigen is te beweren dat je leven in 'eige' land in gevaar is, dan mag er namelijk niet met een 'economische bril' naar zo iemand gekeken worden. En verdwijnen die lieden na toekenning van een verblijfsvergunning allemaal linea recta in de bijstand, waar ca de helft voor de rest van zijn leven in blijft hangen. En vandaar dus dat die verzorgingsstaat al jaren uit zijn voegen aan het barsten is, want die lieden doen er vanaf dag 1 een vol beroep op zonder ooit ook maar één cent te hebben bijgedragen. En de uiteindelijke rekening komt, het zal niemand verbazen, terecht bij hardwerkende Nederlanders die allerlei belastingen moeten ophoesten.

Dus het lijkt mij althans een goed idee om eens helemaal te stoppen met dat asielcircus.