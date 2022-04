Kent u de mop van Diederik Gommers die door zijn vrouw de wacht werd aangezegd? Dat was een gore, lugubere, uit de baarmoeder getrokken mop. Deze gozer. Deze gozer is niet uit de media weg te slaan. Nu staat-ie weer pontificaal in het AD, te lullen over dingen waar Nederland he-le-maal klaar mee is. Diederik Gommers is een onetrickpony Wouter de Winther met een witte jas. Diederik tijger, de pandemie is voorbij. Klaar. Bedankt voor alles wat je voor Nederland hebt gedaan en nu mag je weer weg de hele ziekenhuismeneer uithangen in het ziekenhuis. Famke Louise is niet je vriendinnetje, de studio van Eva Jinek is niet je tweede thuis, de redactievloer van het AD is niet je woonkamer-with-benefits en weet je waarom Nederland 'Nederland' heet? Omdat het niet 'Gommersland' heet! Ga. Gewoon. Weg. Stop met 'ja' zeggen. Ga genieten van je werk, genieten van het leven, ziekenhuisgrappen maken. Hé is dat een stethoscoop in je broek of ben je blij me te zien? Ik ben blij je te zien! Straks eindig je nog als Ab Osterhaus. Voor Ab is er geen remedie meer. Geen afkickkliniek. Ab is té verslaafd aan media - en dat terwijl Ab al honderd jaar dood is. Stop ermee Diederik. De volgende keer dat een journalist belt moet je een keer een combinatie van drie lettertjes proberen, in plaats van de gebruikelijke twee: de N, de E en nog een keer de E. Gewoon: NEE. Hoi Diederik, met redacteur Niels van de krant, wilt u nog een keer praten over dit of dat want daar zit heel Nederland keihard op te wachten? NEE. En dan het interview. U hoeft het niet te lezen, u gelooft het zo ook wel, want er staat toch alleen maar stront in. Maar één opmerking willen we u toch niet onthouden: Diederik Gommers vond de coronapandemie 'persoonlijk prachtig'. Vanwege alle aandacht die hij kreeg. Een boel doden, ondernemers failliet, relaties kapot, half Nederland mentaal in de knoop, jongeren zonder ooit geneukt te hebben van de brug, maar Diederik Gommers vond het persoonlijk prachtig. We hebben nieuws Diederik: het is voorbij. De bruidsdagen zijn AFGELOPEN. Mensen gaan weer naar de kroeg, naar het voetballen, naar het theater. Ziekenhuizen zijn leeg, ic's zijn leeg. In tegenstelling tot de wasbak met de ego van Diederik Gommers, want die loopt al máánden over en er kan níks meer bij. Drie letters, Diederik. NEE. Oefen maar eens. N, E, E.

Oefenopdracht voor Diederik. "Hoi Diederik, met redactrice Grietje Grietengriet van het programma Jinek. Schuift u vanavond aan?"

ANTWOORD: NEE

Diederik mocht niet eens een eigen mening!